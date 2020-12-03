ثقافة المنيا تقدم أمسية شعرية بنادي أدب ملوي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم نادى أدب قصر ثقافة ملوي امسيه شعرية قدمها عاطف شعبان رئيس نادي الأدب.


كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل قناع واقى للوجه مع طالبات مدرسة السادات للتعليم الاساسى بالاضافة الى ورشة حكي مبسطة عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا باستخدام العرائس المصنوعة من الفوم الملون.الورشة من تدريب الفنانات ايمان ابوستيت، وليلى محمد قطب، شيماء على.

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