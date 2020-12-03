الزمالك وسيلة موسيماني لحصد كأس مصر

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كلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معاونيه بتخصيص تقارير شاملة عن طلائع الجيش، قبل نهائي كأس مصر.



وطالب موسيماني، الجهاز المعاون بالحصول على تقارير شاملة عن لاعبي الجيش ومبارياتهم الأخيرة، من أجل الوقوف على المستوى الفني، قبل المواجهة المرتقبة.



كما وجه بيتسو موسيماني تعليماته، بتوفير عدد من المباريات الأخيرة للمنافس وتحديدًا مباراة الزمالك الأخيرة، والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدف وحيد، بنصف نهائي البطولة.



ويعود الفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لاستئناف تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء الراحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد بنصف نهائي البطولة.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي مسابقة كأس مصر.