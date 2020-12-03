إقبال كبير على معرض الكتاب المُقام بجامعة الأزهر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استمرارا في تنفيذ توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بضرورة العمل على التوسع في تقديم الخدمة الثقافية وفتح أفق جديدة شهد معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات للعام الثاني على التوالي إقبال شديد من الطالبات على شراء الكتب من خلال معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي وبالتعاون مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي وبمشاركة الهيئة العامة اقصور الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية تم افتتاح المعرض الذي أقيم داخل بهو كلية الدراسات الإسلامية والعربية بحضور الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدارسات الإسلامية والعربية ومحمد الفقي رئيس الإدراة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 ديسمبر الجاري ويضم أكثر من ألف عنوان من مختلف إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل وكتاب الطفل ومكتبة الأسرة وجميع المجلات من تاريخ وفلسفة وأدب وفنون ومعارف عامة وإصدارات الهيئة الحديثة من سلسلة ما وسلسلة رؤية وغيرها من الإصدارات الهامة التي لاقت اقبال شديد من الطالبات بالجامعة.



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