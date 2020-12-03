"الأرصاد": ارتفاع في الحرارة بمعدل درجتين (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار وستستمر هذه الحالة حتى منتصف الأسبوع المقبل.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس دافىء خلال ساعات النهار، حيث سيكون هناك شعور بالدفء خلال الأيام المقبلة، منوهة بأننا سنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين.





وأضفت أن الطقس ليلا باردا، مناشدة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة لمن يتواجد خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل.





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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:





- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.





- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).









الوصف الفني لخرائط الطقس: