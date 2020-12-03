أحمد شوقي يحيي حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي





يحيي المطرب أحمد شوقي حفلا كبيرا على "مسرح قاعة النهر " يوم الإثنين المقبل، وهو الحفل الرابع بساقية الصاوي بقاعة النهر، حيث تخرج من معهد الموسيقي العربي .





الجدير بالذكر أن أحمد شوقي مطرب مصري تخرج من معهد الموسيقى العربية، ويعشق الغناء والطرب الأصيل، منذ الصغر وكان كأغلبية النجوم في طفولتهم يغنون في الحفلات المدرسية والمناسبات العائلية ليظهر موهبته حتى أصبحت كل حياته، وقد أمتهن وأحترف الغناء مثل النجوم الكبار ليلحق بركبهم وجاهد كثيرا" حتى أثمرت خطواته بالنجاح في الغناء منذ عدة سنوات، وكان أول أغانيه الذي قدمها وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان ( أكيد ملاك ) ولاقت الإستحسان والإعجاب من الجميع





وبعد هذه الأغنية قدم عدة ألوان مختلفة من الأغاني ما بين اللون الطربي والشبابي والوطني والديني، ومن أكثر الأغاني التي لاقت إستحسان الجمهور المصري والعربي ومتابعيه بصوره قويه على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، أغنية ”سيرك كبير “، وأغنية ” لجل مصر “، وأغنية ”ضيعت عمري “، وأغنية ”حب بالألوان “، وأغنية ” أنا معلم “وأغنية” الله يجازيهم "، ودعاء ”كل الرسل".

ويذكر أن أحدث أعماله أغنية الدنيا دي متلغبطه، وشارك العديد من الحفلات العنائية وسط نخبة كبيرة من الفنانين والمطربين العرب.











