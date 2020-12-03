أحمد شوقي يحيي حفلا غنائيا بـ ساقية الصاوي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

 
 يحيي المطرب أحمد شوقي حفلا كبيرا على "مسرح قاعة النهر " يوم الإثنين المقبل، وهو الحفل الرابع بساقية الصاوي  بقاعة النهر، حيث تخرج من معهد الموسيقي العربي .

الجدير بالذكر أن أحمد شوقي مطرب مصري تخرج من معهد الموسيقى العربية، ويعشق الغناء والطرب الأصيل، منذ الصغر وكان كأغلبية النجوم في طفولتهم يغنون في الحفلات المدرسية والمناسبات العائلية ليظهر موهبته حتى أصبحت كل حياته، وقد أمتهن وأحترف الغناء مثل النجوم الكبار ليلحق بركبهم وجاهد كثيرا" حتى أثمرت خطواته بالنجاح في الغناء منذ عدة سنوات، وكان أول أغانيه الذي قدمها وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان ( أكيد ملاك ) ولاقت الإستحسان والإعجاب من الجميع

وبعد هذه الأغنية قدم عدة ألوان مختلفة من الأغاني ما بين اللون الطربي والشبابي والوطني والديني، ومن أكثر الأغاني التي لاقت إستحسان الجمهور المصري والعربي ومتابعيه بصوره قويه على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، أغنية ”سيرك كبير “، وأغنية ” لجل مصر “، وأغنية ”ضيعت عمري “، وأغنية ”حب بالألوان “، وأغنية ” أنا معلم “وأغنية” الله يجازيهم "، ودعاء ”كل الرسل".
  
ويذكر أن أحدث أعماله أغنية الدنيا دي متلغبطه، وشارك العديد من الحفلات العنائية وسط نخبة كبيرة من الفنانين والمطربين العرب.



أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

هل تكون صفقة الزمالك القادمة من داخل بيراميدز؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأزمة المالية الطاحنة تهدد بقاء نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ 12 دقيقة

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يضغط بعرض جديد لضم سيرينو

منذ 38 دقيقة

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

الأهلي يضغط بعرض جديد لضم سيرينو

01:32 م

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

01:45 م

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

01:16 م

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم