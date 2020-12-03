عاجل .. ارتفاع اسعار صرف "الدولار" مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:45 م
الفجر الاقتصادي
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واصل الدولار تسجيل ارتفاعاته خلال تعاملات اليوم  الخميس نهاية الأسبوع، إذا شد ارتفاعات في عدد  8 من البنوك بينما استقر في الباقي.

 

 وارتفع الدولار بقيمة تتراوح بين قرشا واحد إلى 2 قرشا، حيث صعد في تعاملات كلا من بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول بنك  وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء  و 15.72 جنيه للبيع.

 

واستقر الدولار في تعاملات بنوك مصر إيران  وبنك التعمير والاسكان  وبنك الشركة المصرفية العربية ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع,

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