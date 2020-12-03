عاجل .. ارتفاع اسعار صرف "الدولار" مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

واصل الدولار تسجيل ارتفاعاته خلال تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع، إذا شد ارتفاعات في عدد 8 من البنوك بينما استقر في الباقي.

وارتفع الدولار بقيمة تتراوح بين قرشا واحد إلى 2 قرشا، حيث صعد في تعاملات كلا من بنك عودة والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول بنك وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في تعاملات بنوك مصر إيران وبنك التعمير والاسكان وبنك الشركة المصرفية العربية ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع,