مباحث التموين تضبط 1272 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1272) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة حيث تم ضبط (17 طن "مفروم ومصنعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (2،5 طن "رنجة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الغربية، وضبط (34،120 عبوة سلع غذائية وغير غذائية"شاى – خل طعام – بن – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية - معسل" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة "منتج نهائى" – 180 كيلو جرام "شاى وتبغ خام" – بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة – 750 كيلو جرام بندارول "مزورة") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية وغير الغذائية "بدون تراخيص") بمحافظة القليوبية.


كما تم ضبط (99 طن "أعلاف حيوانية" – مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة -3،5 طن "أرز أبيض – دقيق فاخر") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالكة مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية.
ضبط (367860 قرص – 1425 عبوة "شراب " لعلاج الأمراض المزمنة بإجمالى "269285" أقراص وعبوة دوائية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر) غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.
ضبط (260000 قطعة كمامة طبية "منتج نهائى- تحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية - 309500 متر "أقمشة منسوجة – سلك دعامة" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج ) وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتم تنفيذ حملة نوعية على المخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية للتأكد من الإنتاج الفعلى لرغيف الخبز، والتى أسفرت عن ضبط (381) قضية أبرزها (32) قضية تجميع "دقيق" بمضبوطات وزنت (6،4) طن قدرت قيمتها بــ (34880) جنيهًا، (41) قضية تصرف فى "الدقيق" بإجمالى (54،35) طن قدرت قيمتها بــ (296207) جنيهًا، (25) قضية إستيلاء على المال العام بإجمالى مبالغ (7،368،202) مليون جنيه - عدد (93) بطاقة ذكية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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