الأزمة المالية الطاحنة تهدد بقاء نجم الزمالك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بشأن تجديد واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


وقال عمر، أن متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي طلب من إدارة المارد الأبيض الحصول على 2 مليون و 250 ألف يورو سنويا من أجل التجديد لنادي الزمالك.

وتابع في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر: "حديث مسئولي الزمالك الحاليين بوجود أزمة مالية، وهناك مطالب لبعض اللاعبين، بالحصول على مستحقات مالية، والأندية لا تقف على أي لاعب، ومن الوارد رحيل أي لاعب مستقبلًا عن النادي الأبيض".

وأنهى : "فهل من الممكن أن يستفيد الزمالك من العروض المقدمة للتعاقد مع مصطفى محمد أو أحمد سيد زيزو، أو أشرف بنشرقي، وهناك فرجاني ساسي لو أراد عدم تجديد عقده، فهناك إمكانية لبيع عقده قبل يناير، بدلا من رحيله مجانًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملعب الصقر فرجاني ساسي عمر ربيع ياسين الزمالك

أخبار تهمك

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 23 ساعة

هل تكون صفقة الزمالك القادمة من داخل بيراميدز؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يرفض رحيل فرجاني ساسي في الموسم الجديد

حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

الثنائي العربي أبرزهم.. 4 زملكاوية مرشحون للاحتراف الأوروبي

الاتحاد السعودي يهدد بقاء فرجاني ساسي مع الزمالك

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

ساسي يشترط على الزمالك لتجديد عقده

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

11:33 ص

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم