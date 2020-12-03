الإثنين.. الهيئة الوطنية تُكرم صحفيي مجلس الشيوخ

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، حفلاً لتكريم الزملاء الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 7 ديسمبر، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.





ويحضر الحفل رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.



