الإثنين.. الهيئة الوطنية تُكرم صحفيي مجلس الشيوخ

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، حفلاً لتكريم الزملاء الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 7 ديسمبر، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

ويحضر الحفل رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.

وأكد "الشوربجي" في بيان له، أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التي تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.

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