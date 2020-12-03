4 حقائق كشفتها الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدد من الحقائق كشفتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة بشأن حالة الطقس طيلة الفترة المقبلة، وما ينتج عنها، في ظل تحذيراتها للمواطنين لتوخي الحذر من التقلبات الجوية.

وشهدت البلاد البلاد شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وحسب الخبراء، كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

استقرار كامل وتام في الأحوال الجوية
وقال خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي إن اعتبارًا من الغد الجمعة تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنه اعتبارا من السبت القادم وحتى منتصف الأسبوع القادم استقرار كامل وتام في الأحوال الجوية.

البحر المتوسط مضطرب فقط غدا الجمعة
وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن البحر المتوسط مضطرب فقط غدا الجمعة ويعود للاعتدال اعتبارا من يوم السبت القادم، مؤكدا أن الطقس بصفة عامة خريفي لطيف خلال ساعات النهار يكون بارد ليلا على معظم المحافظات وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حقيقة وجود نوات قوية في الإسكندرية
ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض الإسكندرية لطقس سيئ وتقلبات جوية شديدة، غدا الجمعة، مؤكدة عدم وجود نوات قوية في الإسكندرية خلال الأيام القادمة، قائلة: "الجو مستقر جدا ومفيش نوات قادمة ن شاء الله..مع فرص سقوط أمطار خفيفة فقط مفيش منها أى خوف أو قلق".

حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر
كما نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أن الأرصاد تحذر من نوة قادمة وغرق بعض المدن، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر، وأنه يتم إجراء تحديثات خرائط الطقس أول بأول.


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