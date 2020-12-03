٣ رهبان و٣ قساوسة وقمصان للدير الأبيض بسوهاج

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شهد دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج رسامة اثنين من رهبانه الكهنة في رتبة القمصية إلى جانب سيامة ثلاثة من الرهبان في درجة القسيسية، سبق ذلك صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا أولوجيوس 

وشاركه ستة من أحبار الكنيسة، هم أصحاب النيافة: 

- الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته
- الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة.
- الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.
- الأنبا بيحول أسقف ورئيس الدير المحرق
- الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.
- الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.
والرهبان الجدد هم:
- الراهب داود الشنودي
- الراهب شاروبيم الشنودي
- الراهب فلتاؤوس الشنودي
والقسوس الجدد هم:
- القس ثاؤفيلس الشنودي
- القس إيليا الشنودي
- القس غبريال الشنودي
أما القمصان الجديدان، هم:
القمص يسطس الشنودي
القمص يوحنا الشنودي

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