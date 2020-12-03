الأسقفية تواصل مشروع معا من أجل تنمية مصر بمبادرة لتعليم الحرف بمجتمع مصر القديمة

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تستكمل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فعاليات مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" للأسبوع الثانى فى مجتمع مصر القديمة.



ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: تضمن اليوم متابعة التدريب العملى على حرف الحلاقة للشباب والكوافير للشابات



وتابع البيان: اشترك فى التدريب مجموعة من الشباب المسلم والمسيحى من الصم وضعاف السمع والمتكلمين حيث يضم التدريب 30 شاب وفتاة والهدف من هذا الدمج هو العمل كفريق واحد ولتحفيزهم على التعاون المشترك بينهم فى المجتمع ولخروج الطاقات الإبداعية لديهم وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.



يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.



من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.