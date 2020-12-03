محافظ بورسعيد: تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمثلث الديبة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، لمناقشة آليات بدء تشغيل محطة معالجة المياه التي ستعالج المياة الممزوجه بنواتج الأنشطة البترولية بمنطقة مثلث الديبة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة إلقاء المياه الملوثة بنواتج الأنشطة البترولية فى غير الأماكن المخصصة لها وتوقيع العقوبات على المخالفين،جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد أيمن سرى رئيس حى غرب ومندوب شركة unico ومندوبى شركات البترول بمنطقة غرب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن نظافة البيئة وتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطن من أهم أولوياتنا، والتى كان على رأسها أعمال تطهير بحيرة المنزلة لتطهير المياه وتغيير نوعية الأسماك بالبحيرة وذلك تماشيا مع مجمل التطورات بالمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تمتلك محطتتين لمعالجة المياه الملوثة وللتخلص الآمن منها.

وفى هذا الشأن، شدد محافظ بورسعيد على أن يتم مصادرة أى سيارة محملة بالمياه الملوثة لنواتج الأنشطة البترولية والتى تلقى مخلفاتها فى غير المناطق المخصصة لها،وسيتم عمل محضر بيئة فورا، ووجه المحافظ مدير إدارة البيئة بالمتابعة اليومية لكيفية التخلص الآمن من مخلفات المياه الملوثة لشركات البترول وتقديم تقرير يومى للمحافظ بهذا الشأن خاصة فى أحياء الغرب والزهور.

وأكد المحافظ على الاستعداد الكامل لبدء تشغيل محطة معالجة المياه الملوثة بنواتج الأنشطة البترولية بمنطقة مثلث الديبة، وذلك فى إطار الحفاظ على الموارد البيئية من التلوث والتخلص الآمن من النفايات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على شركات البترول الغير ملتزمة بإلقاء مخلفاتها من المياه الملوثة فى المحطات المخصصة لهذا الشأن.
محافظ بورسعيد: تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمثلث الديبة
محافظ بورسعيد: تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمثلث الديبة
محافظ بورسعيد: تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمثلث الديبة
محافظ بورسعيد: تشغيل محطة معالجة مياه وتدوير نواتج الأنشطة البترولية بمثلث الديبة

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