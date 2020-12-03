الهلال في مأزق قبل مواجهة الفتح

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مأزق كبير قبل المواجهة التي تجمعه اليوم الخميس بفريق نادي الفتح لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويعاني الزعيم من إصابة حارسيه الأساسيين عبد الله العيوب وحبيب الوطيان حيث غاب الأول منذ الجولة الخامسة وحل مكانة الوطيان الذي لعب مباراة النصر في الدوري وكذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يصاب هو الآخر.


ويسعى الهلال لاستعادة صدارة الدوري من الشباب، حيث يحل في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ14 نقطة.

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هل تكون صفقة الزمالك القادمة من داخل بيراميدز؟

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

01:16 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم