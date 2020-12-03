إيني الايطالية : مهتمون بالمشاركة في مشروع تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:16 م
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
الفجر الاقتصادي
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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة إيني، لبحث فرص التعاون المشترك ، وذلك بحضور المهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات.

في بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالوفد الإيطالي الذي أبدى اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها ، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين التحالف الإيطالي والشركة الهندسية توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الامكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية للسيارات، وجلب أحدث التقنيات فى صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، وجه السيد الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية ، كما أكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.

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مشروعات اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي ايني الايطالية ايني

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