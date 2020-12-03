قبل تهريبها.. القبض على سائحة فرنسية بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة

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تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط سائحة فرنسية الجنسية، قادمة علي متن رحلة طيران قادمة من مطار صبيحة بتركيا، بحوزتها كمية من أقراص الاكستاسي المخدر وكمية من الكوكايين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



كان عمر البارودي مأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي، اشتبه بسائحة فرنسية خلال وصولها مطار الغردقة الدولي، فتم العرض علي سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة، فأمر بفحص حقائبها علي جهاز الأشعة بمعرفة عادل قرني مسئول الجهاز، حيث قام بالتفتيش محمود عبد الباسط، مأمور جمرك، وتبين وجود 7980 قرص اكتساسي، و250 جراما من مخدر الكوكايين داخل طيات ملابسها.



وشارك في عملية الاشتباه والتفتيش كلا من مهند سامي وجابر موسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار أحمد عبد الغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحر الأحمر، وقدرت قيمة الأقراص المخدرة بـ 4 ملايين جنيه.