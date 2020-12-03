محافظ الدقهلية عن المراسي الجديدة: "هتبقى فاتحة خير على الأهالي" (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه جرى إنشاء مرسى أنيس منصور ومرسى فاروق الباز أسفل كوبري طلخا وميت عنتر، بتكلفة تتخطى 17 مليون جنيه، لتسهيل نقل الطلاب إلى جامعة المنصورة، في ظل زيادة عدد المركبات.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه جرى تدشين عدد 2 مرسى بالأسس والمعايير التي تؤكد عليها وزارة الري والموارد المائية: "هيبقى فاتحة خير على أهالي المنصورة والدقهلية". 

وتابع: "لدينا الأتوبيس النهري والتاكسي النهري برسوم في متناول الطلاب والأهالي وأرخص كثيرًا من المواصلات العادية كما أنهما أكثر توفيرًا في الوقت، ونشكر القيادة السياسية على الدعم غير العادي، وبلغت تكلفة المشروعات الاستثمارية أكثر من 110 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، وبلغت التكلفة في العام الماضي أكثر من مليار ونصف جنيه، ونعمل على افتتاح العديد من المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي المحافظة".

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