محافظ الدقهلية عن المراسي الجديدة: "هتبقى فاتحة خير على الأهالي" (فيديو)

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه جرى إنشاء مرسى أنيس منصور ومرسى فاروق الباز أسفل كوبري طلخا وميت عنتر، بتكلفة تتخطى 17 مليون جنيه، لتسهيل نقل الطلاب إلى جامعة المنصورة، في ظل زيادة عدد المركبات.





وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه جرى تدشين عدد 2 مرسى بالأسس والمعايير التي تؤكد عليها وزارة الري والموارد المائية: "هيبقى فاتحة خير على أهالي المنصورة والدقهلية".



