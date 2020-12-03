عبد الحفيظ يعلن تعافي محمد شريف من فيروس كورونا واستمرار إيجابية مسحة ثلاثي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكروة بالنادي الأهلي، عن نتائح المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأحمر المصابين بفيروس كورونا.





وغاب الرباعي محمد شريف وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان عن قائمة الأهلي في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بسبب استمرار إيجابية العينة الخاصة بفيروس كورونا.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة إن محمد شريف تعافى من فيروس كورونا ومسحته تحولت نتيجتها إلى سلبية.





وأضاف عبد الحفيظ بأن الثلاثي الأخر أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان لا تزال نتيجة المسحة الطبية إيجابية.





وأشار إلى أن محمد شريف سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر استعدادًا للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.



