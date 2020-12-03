محافظ الجيزة يتفقد حديقة النيل بمنشأة القناطر بعد تطويرها

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حديقة النيل بمنطقة الجلاتمه بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتجهيزها من خلال وزارة المارد المائية والرى كمتنزه للمواطنين والتى تتميز بموقع استراتيجي كونها مطلة علي النيل .

أشار المحافظ ان اعمال التطوير شملت زيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة وصيانتها وتركيب أسوار حديدية جديدة وتزين الممشى السياحى داخل الحديقة وزراعة العديد من أشجار الزينة الإضافية التي تصفى لمسة جمالية على الحديقة.


أكد المحافظ انه جارى التنسيق مع وزارة الري لدراسة مدي أمكانية أستغلال قطعة أرض فضاء لتجهيزها كساحة أنتظار وأكشاك حضارية لخدمة المترددين على الحديقة.

وخلال الجولة وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة رد الشئ لإصله بطريق المناشي لما يشهده الطريق من كثافات مرورية عالية كأحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمركز حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين .

كما تابع راشد اعمال رصف طريق محطة ومدخل ابو غالب بمنشأة القناطر والجارى تطويره ورصفه بطول 2 كم وبعرض 7 م حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الاولى وجارى استكمال الاعمال .

رافق المحافظ خلال الجولة أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم جهاز شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الكهرباء ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر .

ويذكر ان الجوله التى قام بها محافظ الجيزة شملت تفقد نسب تنفيذ الاعمال بمشروعات مياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون جنية وذلك للوقوف على ما تم انجازة و الجدول الزمنى المحدد للأعمال والتى اكد خلالها راشد انه تم اضافه 350 الف م3 مياه خلال العاميين الماضيين بتكلفة حوالى 3 مليار جنية وذلك من خلال التعاون المثمر مع وزارة الاسكان حيث تم تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات لمحطات مياه ساهمت بشكل ملحوظ فى مواجهة مشكله الانقطاعات بعددا من القطاعات حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطات مياه اطفيح و الصف العياط و الحوامدية و امبابه.


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