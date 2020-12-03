رانيا محمود ياسين تنتقد مهرجان القاهرة السينمائي لهذا السبب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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انتقدت الفنانة رانيا رانيا محمود ياسين، عرض مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، افلام عالمية، وعدم نشر أفلام الزمن الجميل.

وكتبت منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" عايزه اقول ملحوظه بخصوص مهرجان القاهره السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام علي اني بهاجم انا بقول ملحوظه استوقفتني وبس ليه في الافتتاح الحفله النهارده لم يتم استعراض نجوم وافلام السينما المصريه"

وأضافت" الي عمرها اكثر مائه عام ليه كل الي بيعرض علي شاشه السينما العالميه وبس وده مهرجان القاهره السينمائي (القاهره)”.


كانت بدأت أمس فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي و يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

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