محافظ الشرقية يستقبل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة بما يعود بالنفع على المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين.



أطلع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محافظ الشرقية علي الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل داخل محافظة الشرقية وذلك من خلال الإرتقاء بالمقرات الحالية وتحويلها إلي مكاتب اماميه لا ستقبال المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة (مركز خدمة عملاء) مزوده بنظام إنتظار آلي للتيسير عليهم وتقديم الخدمة بصورة لائقة، مشيرا الي أن مركز العمليات الرئيسي بمنطقة العزيزية بمنيا القمح والذي تم تجهيزه علي مستوي مميز من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة ستكون مهمته فحص ومراجعة وإستيفاء الملفات وإرسالها للمقرات الحالية ( المكاتب الاماميه لتقديم الخدمة ) وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنه لأصحاب المعاشات والمستحقين.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة عد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتم الوصول الي صيغ إتفاق وتعاون تحفظ كافة الحقوق وتنعكس بصورة إيجابية علي الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتي تهدف الي تكاتف كافة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لخدمة المواطنين والتيسير علي أصحاب المعاشات.



ومن جانبه رحب الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحافظة والتي تأتي في اطار توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظة والوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه لأصحاب المعاشات والمستحقين والاطلاع علي الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل بما ينعكس علي التيسير علي المواطنين من أبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بصورة لائقة، مطمئنا ً المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين أن خدماتهم التأمينية ستكون من خلال مقرات تقديم الخدمة الحالية مع امكانيه قيام المحافظه بتدبير مكان يستخدم كمكتب امامي لخدمه المواطنين يليق باهالينا من اصحاب المعاشات والمستفيدين ويقع بموقع متميز بالزقازيق مؤقتا لحين تخصيص قطعه ارض من المحافظه لبناء مكتب امامي لخدمه اصحاب المعاشات والمستفيدين في موقع متميز بالزقازيق يجمع هذا المكتب جميع الخدمات التامينيه الحكوميه والعام والخاص بالاضافه الي مركز العمليات الرئيسي بالعزيزية ستكون مهمته فحص الملفات وسرعه استيفاء الأوراق والمستندات بها وكذلك الطلبات المقدمة من المستحقين للحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة.



أهدي محافظ الشرقية درع المحافظة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديرا لدورة في الارتقاء بمنظومة العمل داخل الهيئة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مقرات تقديم الخدمة التأمينية بنطاق المحافظة.