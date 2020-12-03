ضبط مصنع إنتاج الكمامات الطبية المقلدة بالقليوبية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملات مكبرة على الأسواق ومصانع تعبئة المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط مصنع لانتاج وتعبئة المواد الغذائيه والمنظفات الصناعية، كما جرى ضبط مصنع لانتاج الكمامات الطبية المقلدة، وجرى التحفظ على المصنعين.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34.120 عبوة سلع غذائية "شاي، وخل طعام، وبن، ومشروبات سريعة التحضير، ومنظفات صناعية، ومعسل دخان مغشوش عليه علامات مقلدة مختلفة منتج نهائي، و180 كيلو جرام شاي، وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج، و4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة، و750 كيلو جرام بندارول مزورة تمهيدا لطرحها بالأسواق".

كما جرى ضبط مصنع لانتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص عثر بداخله على 260 ألف قطعة كمامة طبية" منتج نهائي وتحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و309500 متر" أقمشة منسوجة وسلك دعامة"، بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

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