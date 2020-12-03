محمود فارس ينضم لقائمة أبطال فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تعاقد الفنان محمود فارس على المشاركة في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا وهذا يعد أول تعاون بينهما ، ويجسد "فارس" دور جديد ومختلف عن ما قدمه من قبل.

واستأنف "فارس" تصوير مشاهده في الفيلم منذ أيام وسوف ينتهي من مشاهده الفترة المقبلة ، ومن المُقرر عرض الفيلم في شهر يناير القادم لعام 2020.

"العنكبوت" يضم نخبة من ألمع النجوم منهم "أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين،محمود فارس ، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري".

فيلم"العنكبوت" تدور أحداثه حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويددور الفيلم حول تجار المخدرات الذين يتمكنوا من صنع مواد مخدرات جديدة، ثم يقومون ببيعها، ويواجهون العديد من الازمات والمشاكل .

والجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان محمود فارس السينمائية فيلم "ورقة جمعية" ، وتدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله ، ويضم الفيلم كوكبة من النجوم منهم "لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام ، والفيلم من تأليف محمد جمال طه وإخراج أحمد البابلي".

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