التأهل يراود 20 فريقا في جولة مثيرة بالدوري الأوروبي

مع اقتراب فعاليات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي من خط النهائية ، أصبحت العديد من الفرق على وشك التأهل للدور التالي فيما تنتظر فرق أخرى الخروج من البطولة رسميا عبر مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي تقام اليوم الخميس.





وقد لا تكون بطولة الدوري الأوروبي هي البطولة المفضلة لدى فريق ميلان الإيطالي العملاق ، الذي يتصدر الدوري الإيطالي حاليا ، ولكن الفريق يستطيع العبور إلى الدور التالي حال نجاحه في مباراة اليوم أمام سلتيك الاسكتلندي حيث تجمع المباراة بين بطلين سابقين للقارة الأوروبية.





ويعود المدرب ستيفانو بيولي لقيادة الفريق من على مقاعد الجهاز الفني بعد تعافيه من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.





ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف ليل الفرنسي ونقطة واحدة أمام سبارتا براغ التشيكي فيما يتذيل سلتيك المجموعة برصيد نقطة واحدة.





ولا يحتاج ميلان إلى الفوز فقط على سلتيك وإنما أيضا لخسارة سبارتا براغ أمام ليل في المباراة الأخرى بالمجموعة ليتأهل الفريق الإيطالي إلى دور الـ32 بالمسابقة.





وكانت فرق روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وليستر سيتي الإنجليزي وهوفنهايم الألماني تأهلت رسميا إلى دور الـ32 قبل مباريات اليوم.





وإلى جانب ميلان ، يستطيع 19 فريقا آخر العبور إلى الأدوار الإقصائية سوءا من خلال جولة اليوم أو الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات.





ويفتقد ميلان جهود مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ولكنه يتصدر جدول الدوري الإيطالي بفارق خمس نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد انتر ميلان ما يجعل الفريق مفعما بالثقة قبل مواجهة سلتيك.





ويستطيع نابولي الإيطالي متصدر المجموعة السادسة التأهل للأدوار الإقصائية حال فوزه على مضيفه ألكمار الهولندي اليوم الخميس علما بأن ألكمار حقق الفوز على نابولي 1 / صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.





ويقتسم ألكمار المركز الثاني في المجموعة مع ريال سوسييداد برصيد سبع نقاط لكل منهما بفارق نقطتين خلف نابولي فيما يتذيل ريجيكا الكرواتي المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة في مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة.





وسحق نابولي فريق روما برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع ، ويتطلع الآن للثبات والاستقرار في مستواه بعدما افتقده في الفترة الماضية من مستواه.





وقال فابيان رويز لاعب نابولي ، والذي سجل الهدف الثاني للفريق في شباك روما ، : "هناك فترات نرتكب فيها أخطاء بعد مباراتين أو ثلاث مباريات رائعة... لا أعلم لاذا يحدث هذا ، ولكننا يجب أن نصحح هذا لأننا نعلم أننا نستطيع الأداء بشكل جيد".





وقد يستعيد سوسييداد متصدر الدوري الإسباني حاليا جهود لاعبه المخضرم ديفيد سيلفا بعدما غاب عن صفوفه في مباراتني بسبب الإصابة في الفخذ. ويستضيف سوسييداد فريق ريجيكا في المباراة الثانية بالمجموعة اليوم.





وإذا تجنب توتنهام الهزيمة أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي اليوم ، سيصبح ثالث فريق إنجليزي يعبر إلى الأدوار الإقصائية في البطولة هذا الموسم.





ويفتقد توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي حاليا جهود مدافعه توبي ألدريفيريلد بسبب الإصابة ، كما يخوض إيريك لاميلا برنامجا تأهيليا حاليا قبل العودة للمشاركة مع الفريق.





وقد يشارك اللاعب جو رودون مع توتنهام مجددا بعدما قدم أداء مميزا في مواجهة تشيلسي مطلع هذا الأسبوع بالدوري الإنجليزي.





وقال رودون : "كان حلما تحقق بالنسبة لي... سأواصل الاجتهاد وأتمنى مواصلة عروضي الجيدة مع الفريق".





كما يحتاج أنتويرب البلجيكي ، الذي يمتلك نفس رصيد توتنهام (تسع نقاط) في المجموعة العاشرة ، إلى التعادل فقط أمام ضيفه لودوجوريتش رازجراد البلغاري ليتأهل إلى الدور التالي.





ومن المنتظر أن يغيب المدافع البرازيلي ديفيد لويز عن صفوف أرسنال في مباراته اليوم أمام رابيد فيينا النمساوي وذلك بعد اصطدام رأسه برأس راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.





ونقل اللاعب سريعا إلى المستشفى حيث أجريت له جراحة في الجمجمة.





ويستطيع مولده النرويجي التأهل للأدوار الإقصائية عبر المجموعة الثانية إذا حقق الفوز على ضيفه دوندالك الذي خسر جميع مبارياته الأربعة الأولى في المجموعة.





ويرجح أن يحسم ليستر سيتي صدارة المجموعة السابعة لصالحه من خلال المواجهة أمام مضيفه زوريا لوهانسك فيما يحتاج آيك أثينا اليوناني إلى الفوز على سبورتنج براجا البرتغالي في المباراة الأخرى بالمجموعة للحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.





ويستعيد باير ليفركوزن الألماني جهود لاعبيه إدموند تابسوبا ونديم أميري بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والمرض ، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على نيس الفرنسي اليوم حيث يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل من المجموعة الثالثة ، فيما سيكون التعادل كافيا لفريق سلافيا براغ التشيكي أمام ضيفه هابويل بئر السبع الإسرائيلي.





ويهيمن رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا البرتغالي على المجموعة الرابعة ويمكنهما التقدم خطوة أخرى على طريق التأهل من خلال مبارايتهما أمام ضيفيهما ستاندرد لييج البلجيكي وليخ بوزنان البولندي على الترتيب علمان بأن كلا من الضيفين يحتاج للفوز في مباراته من أجل الحجفاظ على فرصته في التأهل.





ويستطيع غرناطة الإسباني مواصلة المشوار في أول مشاركة له بالبطولات الأوروبية إذا تجنب الهزيمة أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي الذي سبق له تحقيق الفوز على غرناطة في هولندا خلال الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.





ويستطيع باوك سالونيكا اليوناني الضغط على آيندهوفن إذا حقق الفوز على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي وذلك في المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة.





وتأهل هوفنهايم فعليا إلى الدور التالي ، وقد يصبح لاعبه مؤنس دبور الهداف التاريخي لدور المجموعات بالدوري الأوروبي إذا سجل هدفا في مرمى ريد ستار بلجراد الصربي اليوم ، علما بأن ريد ستار يحتاج إلى نقطة التعادل من أجل العبور من المجموعة الثانية عشرة إلى دور الـ32 . وتشهد المباراة الثانيةفي المجموعة مواجهة بين جينت وسلوفان ليبريتش.





وفي المجموعة الحادية عشرة الصعبة ، يستضيف فينورد الهولندي فريق دينامو زغرب الكرواتي ويلتقي سيسكا موسكو الروسي مع فولفسبورج الألماني.





وفي المجموعة التاسعة ، يستضيف كاراباخا أجدام الذي ودع البطولة رسميا بعد الجولة الرابعة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي فيما يستضيف فريق سيفا سبور التركي فريق فياريال الإسباني.





وفي المجموعة الأولى ، يحل فريق يانج بويز السويسري ضيفا على روما الإيطالي فيما يلتقي كلوج الروماني مع سيسكا صوفيا البلغاري.



