هند صبري تنتهي من تصوير 80 % من مسلسل "هجمة مرتدة" نهاية ديسمبر الجاري

تنتهي النجمة هند صبري نهاية الشهر الجاري من تصوير ثمانين بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد "هجمة مرتدة " بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو العمل الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء، وتنتجه سينرجي، في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.





وكانت الشركة قد استطاعت الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، ر غم أن كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهم بمفرده.





ويشاركهم بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل، ويشاركهم البطولة أيضا عدد كبير من النجوم منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والاردن ولبنان.





ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله الا ان بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر وهو مأخوذ من قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.











