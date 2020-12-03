بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي.. مني زكى تتصدر تريند جوجل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الفنانة مني زكى، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.



ووجهت مني زكى الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي أقام حفل أفتتاحه أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".



وكانت حضرت أمس لي لي ابنة مني زكى وأحمد حلمى، لأول مرة مهرجان القاهرة السينمائي، لحضور تكريم والدتها، كما ظهرت الفرحة والسعادة على وجه أحمد حلمي، بعد تكريم مني زكى، كانت هي حديث السوشيال ميديا.

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