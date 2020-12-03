آخر تطورات إصابة راؤول خيمنيز

قال طبيب ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المهاجم راؤول خيمنيز "يتعافى بشكل ممتاز"، بعد خضوعه لجراحة لعلاج الكسر الذي تعرض له في الجمجمة وربما يترك المستشفى الأسبوع المقبل.





وأصيب المهاجم المكسيكي (29 عاماً) بعد التحام مع مدافع آرسنال ديفيد لويز بإستاد الإمارات يوم الأحد.





وبعد العلاج لفترة طويلة على أرض الملعب خرج على محفة وتم نقله إلى المستشفى.





وقال طبيب ولفرهامبتون مات بيري: "نحن سعداء بتقارير الأطباء، يتعافى بشكل ممتاز، ربما يكون مستعداً للخروج من المستشفى بداية الأسبوع المقبل".





وأضاف: "بعد أي إصابة بهذا التعقيد تصبح المواعيد غير محددة لكن نستطيع القول إن أكثر ما يحتاجه راؤول ببساطة هي المساحة الشخصية والراحة والهدوء".



