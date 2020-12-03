عرض مسرحية "عودة ضرغام" مع أشرف عبد الباقي على "MBC مصر".. غداً

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عودة ضرغام".





تدور أحداث مسرحية "عودة ضرغام"، تدور أحداثها حول البحث عن احد الأشخاص المتورط في جريمه ويختبيء في أحد المنازل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.









ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.









تُعرض مسرحية "عودة ضرغام" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 4 ديسمبر 2020 الساعة الثامنة مساءا.



