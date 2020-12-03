الاقتصادية تؤجل محاكمة رامز جلال ومالك قناة للاعتداء علي الملكية الفكرية





قررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية تاجيل أولي جلسات القضية رقم 983 والمتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة ام بي سي بالاعتداء علي الملكية الفكرية لجلسة 10 ديسمبر المقبل.





وحضرت الفتاة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت وهاني سامح اثني عشر حافظة مستندات منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير وقدما اثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة،كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار وأن القانون يبيح استخدامها وقررت المحكمة التأجيل للإطلاع.













وكان قد أقام المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية، حيث قام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.







