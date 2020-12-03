هوملز يطمئن جماهير بروسيا دورتموند

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
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قال مدافع بروسيا دورتموند الألماني ماتس هوملز، إنه لا يتوقع الغياب لفترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال هوملز في مقطع فيديو نشر على إنستغرام: "خرجت للتو من المستشفى، وتبدو الأمور ليست سيئة للغاية، يبدو أنني سأكون على ما يرام خلال يومين، لكننا بالطبع سنلقي نظرة أخرى وبعدها سنرى".

وأضاف: "لكن حتى الآن، يبدو أنني سأعود للملعب قريباً جداً".

وكان هوملز قد خرج مصاباً في الوقت بدل الضائع للمباراة إثر تدخل من جانب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وقال مدير الكرة بنادي دورتموند مايكل زورك عقب المباراة: "نأمل أن تكون مجرد ضربة في القدم، وألا يكون هناك تأثير على الأربطة".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليحسم دورتموند تأهله إلى دور الـ16.

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