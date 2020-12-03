رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
الفجر
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة سحر عطية، استشاري المشروع.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة نهرية لتفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الهام، الذى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وياتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.

وأكد اللواء ايهاب الفار أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، واقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال اقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع، حيث يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائي مع مراعاة ذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير مناطق انتظار للسيارات، على مستوى منخفض، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية في أنشطة ترفيهية.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية أن المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل، الأولى بطول 2 كم، من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر، حيث أكد اللواء ايهاب الفار أن هذه المرحلة وصل معدل تنفيذها إلى نحو 95%، وشهدت زيادة طول الممشى عن طريق عمل مسار موازي بجوار النيل، بمتوسط عرض 6.5م، بالإضافة إلى مسار علوي بمتوسط عرض 4.5م، مع تنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل حتى 55م من حد النيل، ليصبح طول المسار 4.7 كم، بدلًا من 2 كم.

وأضاف أنه تم استغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مبان ترفيهية وتجارية، بإجمالي 19 مبنى، تنقسم إلى 62 محلا، و5 كافتيريات، و5 مطاعم، مع تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فردًا، ومسرح سعة 772 فردًا، لإتاحة مساحات لإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية مثل المهرجانات والاحتفاليات، و3 جراجات سعتها 180 سيارة.

كما أوضح أنه تم تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2، تحتوي على أكثر من 235 شجرة، و62 نخلة، وتم تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لكافة العناصر الإنشائية، بنسبة 100%، من المباني والمشايات والمدرجات والسلالم والجراجات وغيرها، كما يتم استكمال إتمام التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع، ويجري حاليًا كذلك الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية، والبدء في تركيب كافة وحدات الإضاءة والفرش والمظلات والبرجولات.

وتطرق اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل في أكتوبر الماضي بالتوازي مع الاولى، وتشهد تطوير جزء آخر من ممشى كورنيش النيل بطول 3.2 كم، في المسافة من كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر، ووصولًا إلى كوبري 15 مايو، ثم انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كم، متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م، ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، وكذلك تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلا تجاريا و7 مباني خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جاتب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

وأضاف اللواء ايهاب الفار أن المرحلة الثالثة، ستتكون من قطاعين، الأول من كوبري تحيا مصر، إلى كوبري الساحل، والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.

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