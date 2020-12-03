الزمالك يتحرك لضم بديل صفقة دونجا

اقترب مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، من حسم صفقة هامة في مركز وسط الملعب المدافع، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع وكيل إسلام صالح لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي زد من أجل الحصول على خدماته في الموسم الجديد.





ويسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الجاري، بعد فشل صفقة نبيل عماد دونجا، حيث طلب بيراميدز الحصول على 2 مليون دولار.





ويعاني الزمالك من نقص عددي في قائمة الفريق الكروي الأول، لاسيما مركز خط الوسط المدافع، بعد إصابة محمد أشرف روقا في الركبة خلال مباراة طلائع الجيش بكأس مصر.