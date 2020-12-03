جامعة بنها تنظم مسابقة القرآن الكريم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، اليوم الخميس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بكلية الهندسة ببنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، إن الطالبة ندا طلعت سعد بكلية التربية قد فازت بالمركز الأول، والطالبة إيمان أحمد إسماعيل بكلية العلاج الطبيعي فازت بالمركز الثاني، والطالب أحمد محمود بكلية الهندسة ببنها فاز بالمركز الثالث. 

كما فاز الطالب محمود جودة طه بكلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة إيمان مجدى إبراهيم بكلية الحقوق بالمركز الخامس.
جامعة بنها تنظم مسابقة القرآن الكريم
جامعة بنها تنظم مسابقة القرآن الكريم
جامعة بنها تنظم مسابقة القرآن الكريم
جامعة بنها تنظم مسابقة القرآن الكريم

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