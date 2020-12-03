الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

تناقش لجنة الكرة بنادي الزمالك الإطاحة بالمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية.





وخرج الزمالك من بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد طلائع الجيش، بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.





وأوضحت مصادر مطلعة أن أحد أعضاء اللجنة اقترح اسم المدرب السويسري السابق للفريق جروس، لا سيما وأنه غير مرتبط بأي ناد حالياً.





ولفتت أن مناقشة عودة جروس ستطرح في الاجتماع المقبل للجنة الكرة المقبل، وسط ترحيب شديد بعودة جروس، الحائز على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وحقق فريق طلائع الجيش مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بالتأهل لنهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره المفاجئ على الزمالك بنتيجة 3-1 بالدور نصف النهائي على ستاد برج العرب.



