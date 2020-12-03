الأهلي يضغط بعرض جديد لضم سيرينو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يواصل مسؤولي بالنادى الأهلى التفاوض مع صن داونز الجنوب إفريقى لبحث إمكانية الظفر المحترف الأوروجويانى جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسؤولي النادي الأهلى على زيادة العرض المقدم لضم اللاعب، إذ عرضت إدارة القلعة الحمراء سابقًا 2 مليون دولار، ولكن رفضت إدارة الفريق الجنوب إفريقى، قبل أن يتم تقديم عرض جديد بقيمة 2.5 مليون دولار، ولم يوافق عليه أيضاً.

وهناك اقتراح داخل جدران القلعة الحمراء على تقديم عرض بقيمة 3 ملايين دولار، للحصول على خدمات الجناح الأوروجويانى الذى يضغط أيضًا من جانبه للانتقال للنادى الأهلى.

ويعتبر سيرينو حلقة هامة فى خطط بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، عندما كان مديرًا فنيًا لفريق صن داونز إذ يجيد التحرك فى الجناحين الأيمن والأيسر.

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