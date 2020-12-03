الإسكان: عقوبات تأجير أو بيع الوحدات تصل إلى السجن (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة وفرت كمية كبيرة جدًا من كراسات الشروط لحجز وحدات "سكن لكل المصريين"، إذ جرى طرح 125 ألف وحدة سكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "بعنا 320 ألف كراسة شروط، وحصلنا 240 ألف جنيه كمقدمات للحجز، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومي التي تقدمها الدولة". 

وتابع: "تم الموافقة بالأمس في مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل، فقد كانت في الإعلان لا تزيد عن 10 آلاف جنيه للأسرة، جرى زيادتها إلى 14 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للأعزب، وهو ما سيجعلنا نغطي شريحة أكبر من الدخل للحصول على الوحدات السكنية التي نطرحها".

وحول استغلال هذه الوحدات للتأجير أو البيع، أكد أنه جرى إصدار قانون للعقوبات لهذه الأشكال من التعامل، إذ جرى تجريم هذا الأمر إلى فرض غرامة تقدر بـ100 ألف جنيه والسجن لمدة عام وسحب الوحدة. 

وأردف: "عملنا على تدشين منظومة إلكترونية كاملة بين التأمينات والسجل العقاري والشهر العقاري ووزارة الإسكان للتعامل مع الوحدات التي بيعها أو تأجيرها، وتم تكوين مجموعات عمل من جميع أجهزة المدن التي تشرف على المشروع لعمل زيارات مفاجئة وعشوائية للوحدات والتأكد أن المقيمين فيها هم أصحاب الوحدة وأن تكون مستغلة.. اللي محتاج وحدة من الدولة مينفعش يسيبها مقفولة سنة وسنتين وتلاتة".

أخبار تهمك

كومان يكشف سر إراحة لاعبي برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

عاجل| قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الزمالك لم يفاوض أحمد الشيخ وهذه وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يزاحم بيراميدز والاتحاد على ضم طريد الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. تصريحات جديدة من فتاة سقارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

هاني شكري: هذا هو إنجاز مجلس مرتضى الوحيد

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 ص

عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

11:54 ص

بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

08:31 ص

بعد تراجع أداء مروان.. موسيماني يطالب رئيس الأهلي بـ "مهاجم سوبر"

11:17 ص

شكري يفجر مفاجأة كبرى في تبرعات تركي آل الشيخ للزمالك

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم