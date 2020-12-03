٤٥ لوحة لفنانيين تشكيليين من مختلف الدول العربية في "إمارات السلام" بـ"أرتيستا جاليري"

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شهد المعرض الفني الجماعي الذي حمل عنوان "إمارات السلام " مشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين من مختلف الدول العربية وذلك داخل "ارتيستا جاليري" في حي دبي للتصميم والذي يستمر لمدة ٦ أيام. 

أقيم المعرض بالتعاون مع مركز الشارقة للأعمال الإنسانية و الذي قدم مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين أبدعوا بمجموعة من اللوحات الفنية.

كما شارك في المعرض كل من الفنانة ندى الهاشمي والفنانة صبى عبد الكريم والفنان قيس الذي قدم عرض فني مباشرا بالإضافة إلى الفنانة فرح يوسف والفنان عمر من العراق الذي شارك بالفن الرقمي ومن مصر شاركت الفنانة يسرا .

كما قدم الفنان خالد بوتش اعمال فنية نحاسية نقشت على المخمل وقدم الفنان عصامي ال pop art.

و شاركت الفنانة المغربية لمياء منهل منظمة المعرض بلوحات تجريدية والفنان الاماراتي والكاتب عبد العزيز السعيدي و من السعودية الفنانة ريم السباعي، جمع المعرض 45 لوحة فنية.

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