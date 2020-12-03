ملكة جمال الفلبین تحصد لقب "میس آیكو دریس" بالغردقة

ملکة جمال الفلبین تحصد لقب میس آیكو دریس بالغردقة حصلت ملكة جمال الفلبين لقب " ميس ايكو دريس" وهي مسابقة عرض أزياء ملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ على البيئة خلال المسابقة التي أقيمت الآمس بمتتجع الباتروس وایت بیتش بالغردقۃ بالشراكة مع آیكو سبایر دكتورۃ آمال رزق ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات و التی تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٦ ديسمبر بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالمدينة السیاحيۃ وفی نفس الفاعلیۃ فازت ملكۃ جمال هولندا كوصیفۃ آولی وملكۃ جمال باراجوی كوصیفة ثانیة.



