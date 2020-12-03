عاجل .. الصناعة تصدر قرار هام بشأن استيراد السكر الأبيض

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، أنها قررت بالاتفاق مع وزارة التموين وقف استيراد السكر الأبيض.

وتابعت الوزارة في بيان رسمي، إن قرارها الجديد ينص على عدم السماح بإستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر الا بموافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري الصناعة والتموين، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ القرار منذ تاريخ صدوره ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف احكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .