وفاة المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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توفى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، صباح اليوم الخميس، بعد رحلة مع المرض.

وستقام الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد نوري خطاب تقاطع الطيران مع مصطفى النحاس والتحرك منه إلى المدافن بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.


و سيتم نقل الجثمان من مستشفي دار الفؤاد بمدينة نصر، الساعه الثانية ضهرًا، ومنها إلي المسجد لإقامة الشعائر الجنائزية.

ويذكر أن "الجمل"، تولى رئاسة مجلس الدولة من 1 يوليو 1990 حتى 30 يونيو 1993.

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