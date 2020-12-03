الأنفاق: مترو أبو قير ينقل مليون ونصف راكب يوميا (فيديو)

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق، قائلًا إن مترو أبو قير كان من المحاور المهمة جدًا في المحافظة، بعدما أصبحت الطاقة الاستيعابية لقطار أبو قير لا تكفي متطلباتها.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدولة فكرت في تحويل هذا الخط إلى مترو ذي كثافة عالية: "سنحدث هذا الخط ولن يكون سكك حديدية، لكنه سيتحول إلى مترو، وسنبدأ رفع كفاءة المسار، وهو يبدأ من أبو قير وينتهي ببرج العرب بكامل مراحله".



