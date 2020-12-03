الأنفاق: مترو أبو قير ينقل مليون ونصف راكب يوميا (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق، قائلًا إن مترو أبو قير كان من المحاور المهمة جدًا في المحافظة، بعدما أصبحت الطاقة الاستيعابية لقطار أبو قير لا تكفي متطلباتها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدولة فكرت في تحويل هذا الخط إلى مترو ذي كثافة عالية: "سنحدث هذا الخط ولن يكون سكك حديدية، لكنه سيتحول إلى مترو، وسنبدأ رفع كفاءة المسار، وهو يبدأ من أبو قير وينتهي ببرج العرب بكامل مراحله". 

وتابع: "يبلغ طول المرحلة الأولى نحو20 كم وتنتهي في محطة مصر بالإسكندرية، وبالتالي كان قرار مجلس الوزراء إلى خط بعد دراسة طويلة، وهو ما سيحدث طفرة بمنظومة النقل، إذ تبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، أي أنه قد ينقل من مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا، والعربات ستكون حديثة ومكيفة وزمن التقاطر سيتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتين ونص وخلال الربع الأول من العام المقبل سنبدأ العمل فيه وسننتهي منه خلال 4 سنوات".

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