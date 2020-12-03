الزمالك يقترب من حسم صفقة طريد الأهلي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
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يقترب مسؤولي نادي الزمالك من ضم أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى أحمد الشيخ عروضا من أندية محلية في الفترة الأخيرة أبرزها عرض نادي المقاصة، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي من هذه العروض حتي الآن.

وتدرس لجنة الكرة بالزمالك، الأمر بالتشاور بينها وبين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في الفترة الحالية من أجل معرفة إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

وفسخ النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ بالتراضي لتنتهي مسيرة اللاعب مع القميص الأحمر.

وأصبح الشيخ اللاعب الثاني الذي يفسخ الأهلي تعاقده معه بالتراضي بعد زميله السابق صالح جمعة.

واستفسر مسؤولو نادي الزمالك، عن موقف صالح جمعة، بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي، تمهيدًا للظفر بخدماته الفنية خلال الفترة المقبلة.



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