بحضور وزير الري والمحافظ.. افتتاح دار مناسبات بالدقهلية بتكلفة 6.5 مليون.. فيديو وصور

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إفتتح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد البشرية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، دار المناسبات الرئيسية، بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بعد تطويرها ورفع كافآتها.، بتكلفة اجماليه قدرها 6.5 مليون جنيه.



ووجه محافظ الدقهلية للشركة القائمة على التنفيذ للتطوير المشار اليه ضرورة الاهتمام بالجوده والتميز خاصة فى اعمال التشطيبات النهائية وذلك بما يليق بمواطنى مدينه المنصورة والمحافظة الدقهلية.



و شملت أعمال التطوير والكفاءة، استحداث دورات مياه للسيدات لم تكن موجوده من قبل، وكذا رفع كفاءة دورات المياه الحالية للرجال، وكذا تغيير الارضيات وتركيب رخام بها وبالمداخل وللحوائط والاعمدة واعمال دهانات، وكذا عمل عزل كامل للسقف حمايه له من مياة الامطار وحرارة الشمس، هذا بالاضافة الى تغيير الاثاث الخاص بالدار بالكامل.



وقال محافظ الدقهلية ان اعمال التطوير المشار اليها تهدف بان يكون المكان فى ابهى صورة تليق بالمواطنين المترددين على الدار فى المناسبات المختلفة سواء من ابناء الدقهلية، او من خارجها.



وطورت أيضا ساحه انتظار السيارات الخاصه بدار المناسبات المذكورة،تتسع لسيارات المترددين ويتم تجهيزها على اعلى مستوى وتركيب 3 بوابات الكترونيه لها لدخول وخروج السيارات.