انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالقليوبية



وأشارت صحة القليوبية، إلى انه سيجرى تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى تقام فى الفترة من 126 إلى 1210 فى إدارات "القناطر - شبراشرق -قليوب - العبور - طوخ -كفر شكر"، أما المرحلة الثانية فتنطلق فى الفترة من 1213إلى 12 7بإدارات "بنها -الخانكة - شبرا الخيمة غرب -شبين القناطر - قها".

وأوضحت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.