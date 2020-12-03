انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالقليوبية
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
محمد ضوه
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أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، اليوم الخميس، انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، لتقديم كافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المراكز الثابتة والعيادات المتنقلة "تحت شعار من حقك تنظمي".
وأوضحت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.
وأشارت صحة القليوبية، إلى انه سيجرى تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى تقام فى الفترة من 126 إلى 1210 فى إدارات "القناطر - شبراشرق -قليوب - العبور - طوخ -كفر شكر"، أما المرحلة الثانية فتنطلق فى الفترة من 1213إلى 12 7بإدارات "بنها -الخانكة - شبرا الخيمة غرب -شبين القناطر - قها".
وأوضحت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.
وأشارت صحة القليوبية، إلى انه سيجرى تنظيم الحملة على مرحلتين، الأولى تقام فى الفترة من 126 إلى 1210 فى إدارات "القناطر - شبراشرق -قليوب - العبور - طوخ -كفر شكر"، أما المرحلة الثانية فتنطلق فى الفترة من 1213إلى 12 7بإدارات "بنها -الخانكة - شبرا الخيمة غرب -شبين القناطر - قها".