شيرهان تعلق على تكريم منى زكي ووحيد حامد بالقاهرة السينمائي

أعربت النجمة شيريهان عن سعادتها الكبيرة بتكريم النجمة منى زكى والسيناريست الكبير وحيد حامد فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ42، حيث تم منح مني زكي جائزة فاتن حمامة، ومنح وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.





وكتبت شيريهان عبر حسابها بموقع "تويتر"، "قلبى فرحان وفخور بتكريم منى زكى ووحيد حامد فى الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى تستحقوا 1000 تكريم وتكريم".



