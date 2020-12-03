الأمطار تتسبب في تدمير المنازل بولاية ألاسكا الأمريكية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تسببت الأمطار الغزيرة بولاية ألاسكا الأمريكية، في انهيارات أرضية أسفرت عن تدمير أربعة منازل في المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية.

 

وأعلنت شرطة ولاية ألاسكا الأمريكية، عن فقدان ستة أشخاص بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عن تدمير أربعة منازل في المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية.

 

وأصدرت الشرطة بيانًا، قالت فيه إن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.

 

وأضافت الشرطة، إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقت متأخر أمس الأربعاء "بسبب عدم استقرار الأرض".

 

وكانت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني، نقلت مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.

 

وأفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية، بأن مناطق أخرى في جنوب شرق ألاسكا تضررت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية أحدثتها العاصفة.

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ولاية ألاسكا تدمير المنازل امطار غزيره امريكا

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