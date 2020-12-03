محافظ أسوان يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح فى البناء

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بإستثمار المهلة الأخيرة التى منحتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستمرار تلقى طلبات أصحاب التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر القادم لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم، 


مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات، مع تقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء إجراءاتهم فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة تعامل المسئولين بروح القانون مع المواطنين خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بالتصالح عليها من أجل التيسير عليهم، 


وأوضح اللواء أشرف عطية بأن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 14 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 52.5 مليون جنيه، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا،

وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسئولى لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم وإستفساراتهم الخاصة بتطبيق الإشتراطات والضوابط القانونية لكيفية التعامل مع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها للتصالح فيها حيث سيتم رفع هذه المقترحات والإستفسارات على اللجنة المختصة بوازارتى التنمية المحلية والإسكان لإقرار اللازم بشأنها.

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