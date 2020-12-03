عاجل .. الحكومة تعلن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ 21 عاما

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد عصام
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن دخل الأسرة المصرية في نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2019-2020 ارتفع إلى 69 ألف جنيه سنويا بدلا من 60 ألف جنيه سنويا في العام المالي 2017-2018 .


جاء هذا خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و اللواء خيري بركات رئيس جهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

 

وتابع  الجهاز، أن إجمالي الدعم الغذائي الذي يصرف للاسر المصرية وصل إلى قيمة 1420 جنيه في نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019 -2020 ، حيث بلغ إجمالي حجم الأسر المصرية التى يغطيها الدعم الغذائي نحو 84% من إجمالي عدد الأسر، مقارنة 88.5 % مرجعا هذا الانخفاض إلى عمليات تقنية بطاقات التموين التى تقوم بها الحكومة.

 

 

واستحوذ النسبة الأكبر من حجم إنفاق الأسر المصرية خلال نتائج البحث الدخل والإنفاق قائمة الطعام والمأكولات والمشروبات بنسبة 31% متمثلة  تلك السلع الغذائية في اللحوم والخبز  والألبان،  يليها  المسكن ومستلزماته ثم الرعاية الصحية.

 

وعن مؤشرات خط الفقر،  ارتفع  قيمة خط الفقر للفرد الواحد في نتائج بحث الدخل والانفاق  إلى 857 جنيه شهريا بما يعادل 10279 جنيه  سنويا  بدلا من 550 جنيه شهريا بما يعادل  6604 جنيه في عام 2017-2018، وتحتاج الاسرة المكونة من فردين نحو 1932 جنيه في الشهر للوفاء بالتزاماتها.

 

وبلغ نسبة الفقراء في نتائج هذا البحث 29.7% مسجلا هبوطا لأول مرة منذ عام 1999 وحتى العام 2017-2018 الذي بلغ فيه معدلات الفقر سابقا 32.5%.

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