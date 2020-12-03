رئيس الوزراء: المواطن بدأ يشعر بالتحسن في دخله منذ فترة طويلة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة سعت إلى استمرار دعم السلع والخبز، ودعم الفئات محدودة الدخل رغم ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى أنها عملت على زيادة أجور العاملين، وكبح جماح التضخم.

وأشار "مدبولي"، خلال فعاليات مؤتمر إعلان مراجعة نتائج بحث الإنفاق والدخل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المواطن بدأ يشعر أن هناك تحسنا كبيرا في دخله منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية وبرامج الحماية الاجتماعية أسهمت في دعم العديد من الأسر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلقت نحو 5 مليون فرصة عمل، معلقا: "تخيلوا وضع الدولة والشباب لو لم تتواجد هذه الفرص".

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