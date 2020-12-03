رئيس الوزراء: نستهدف أن تكون مصر في مقدمة دول العالم بحلول 2030

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يساعد متخذي القرار في عملهم.
وأشار "مدبولي"، خلال فعاليات مؤتمر إعلان مراجعة نتائج بحث الإنفاق والدخل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفذها الحكومة هدفها تحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أنهم يعملون أن مصر تكون في مقدمة دول العالم بحلول 2030.
وأضاف أن البحث الحالي يرسد مؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بانخفاض نسب الفقر، معلقا: "لأول مرة من 20 سنة نشهد انخفاض في نسبة الفقر"، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة خطوة من ألف خطوة تستهدف وضع الدولة في المكان الذي تستحقه.

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